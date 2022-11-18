Колумнист Тутар заявил, что США не перетянули на свою сторону союзников РФ на саммите G20

Директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар рассказал о фиаско США на саммите «Большой двадцатки», который прошел на Бали. По его мнению, Вашингтон не смог перетянуть на свою сторону союзников России.

«США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали», — заявил колумнист. Он отметил, что проект «новой холодной войны», который Запад запустил против России и Китая, провалился. «Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», — добавил он.

Тутар обратил внимание на то, что страны Глобального Юга — среди них Аргентина, Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция — отклонили все требования, навязываемые Глобальным Севером «во главе с англосаксами».

Ранее шерпа России Светлана Лукаш по итогам саммита заявила, что голос «Группы семи» (G7) прекратил доминировать в «Большой двадцатке» (G20), что продемонстрировала заключительная декларация.