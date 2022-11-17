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06:11, 17 ноября 2022Мир

В России заявили о прекращении доминирования «Группы семи» в G20

Шерпа РФ Лукаш по итогам саммита G20 заявила, что голос «Группы семи» уже не доминирует

Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/ Globallookpress.com

Шерпа Российской федерации Светлана Лукаш по итогам саммита на Бали заявила, что голос «Группы семи» (G7) прекратил доминировать в «Большой двадцатке» (G20), это продемонстрировала заключительная декларация. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что определенное лицемерие Запада присутствовало, однако G20 удалось сбалансировать повестку в интересах развивающихся экономик.

«Декларация этого года отличается тем, что голос "семерки" уже не доминирует. Удалось вместе с коллегами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, выровнять баланс по всем темам», — подчеркнула Лукаш.

По ее словам, баланс сил меняется, хотя и постепенно. Шерпа указала, что процесс мог бы иди быстрее, но само движение в этом направлении уже является хорошим знаком.

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) завершили саммит на Бали 16 ноября и подвели итоги в совместном заявлении. Главы государств обсудили конфликт на Украине и ситуацию в мире, а итоговая декларация «не стала откровенно антироссийским манифестом», поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась.

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Марина Совина
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