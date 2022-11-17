В России заявили о прекращении доминирования «Группы семи» в G20

Шерпа РФ Лукаш по итогам саммита G20 заявила, что голос «Группы семи» уже не доминирует

Шерпа Российской федерации Светлана Лукаш по итогам саммита на Бали заявила, что голос «Группы семи» (G7) прекратил доминировать в «Большой двадцатке» (G20), это продемонстрировала заключительная декларация. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что определенное лицемерие Запада присутствовало, однако G20 удалось сбалансировать повестку в интересах развивающихся экономик.

«Декларация этого года отличается тем, что голос "семерки" уже не доминирует. Удалось вместе с коллегами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, выровнять баланс по всем темам», — подчеркнула Лукаш.

По ее словам, баланс сил меняется, хотя и постепенно. Шерпа указала, что процесс мог бы иди быстрее, но само движение в этом направлении уже является хорошим знаком.

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) завершили саммит на Бали 16 ноября и подвели итоги в совместном заявлении. Главы государств обсудили конфликт на Украине и ситуацию в мире, а итоговая декларация «не стала откровенно антироссийским манифестом», поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась.

