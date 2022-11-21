Экс-аналитик ЦРУ Флейтц призвал помогать Украине только при согласии Киева на переговоры

США должны дать понять Киеву, что Вашингтон продолжит помогать только при согласии Украины пойти на переговоры с Россией. С таким предложением в интервью Newsmax выступил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.

«Киеву не нужно идти на все уступки, но мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Должен идти своего рода непрерывный процесс, чтобы положить конец этому конфликту», — указал он.

Также Флейтц выразил опасения касательно объемов военной помощи, передаваемой Вашингтоном Украине. По его словам, ситуация дошла до отметки, когда американские арсеналы начали пустеть. При этом запасы на складах оружия могут пригодиться в случае другого конфликта, например, между Китаем и Тайванем, пояснил эксперт.

Ранее журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером рассказал, при каком условии президент Украины Владимир Зеленский начнет переговоры с Россией. Он допустил, что диалог может состоятся после отказа США помогать Киеву. Журналист добавил, что переговорный процесс не запустится, пока украинский лидер «не образумится».

20 ноября бывший сотрудник госдепа США, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж предупредил, что власти США охладеют к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как осознают, что его цели невозможно претворить в жизнь. Он пояснил, что считает «голливудским сценарием» вариант быстрого завершения украинского конфликта. «А этого не предвидится», — заявил экс-дипломат.