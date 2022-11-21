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15:28, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Вассерман оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил законопроект, авторы которого предлагают сделать 31 декабря выходным днем в России. В разговоре с НСН он сообщил, что поддерживает эту инициативу.

По мнению Вассермана, 31 декабря следует сделать в России выходным. Как объяснил публицист, этот день является наполовину выходным, так как 31 декабря сотрудники обычно готовятся к празднованию Нового года и практически не занимаются работой.

Депутат уточнил, что в Госдуме пока не обсуждали законопроект, поэтому никто не знает, какие его плюсы и минусы выявят по ходу дела. Однако сам Вассерман счел главным минусом инициативы то, что остается непонятным, в какой день компании будут устраивать новогодние корпоративы.

21 ноября Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днем в России вместо 8 января. По словам авторов инициативы, в последний день года многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме. 8 января они предлагают сделать рабочим днем.

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Евгения Наумова
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