Блогерша похвасталась обручальным кольцом и нарвалась на критику в сети

Блогерша показала обручальное кольцо и разозлила подписчиков неаккуратным маникюром

Блогерша (фамилия неизвестна) похвасталась обручальным кольцом и нарвалась на критику в соцсетях. Соответствующий пост появился в сообществе That's it, I'm ring shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами») в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка показала громоздкое украшение квадратной формы, оформленное драгоценными камнями. При этом на фото отчетливо виден французский маникюр, который предполагает нанесение белого лака на кончики ногтей в форме полумесяца.

Подписчики не оценили дизайн кольца и неаккуратный маникюр инфлюэнсерши, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Это кольцо настолько огромное, что выглядит как целая карта», «Оно еще и квадратное, как окно в моей ванной», — написали одни. «А я даже не обратила внимания на украшение, потому что не могу оторвать глаз от этих отвратительных ногтей», «Эти ногти еще и в разные стороны расположены», — указали другие.

Ранее в ноябре россияне раскрыли хранящиеся на особый случай дорогие вещи. Об этом говорилось в исследовании ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research. В ходе опроса выяснилось, что чаще всего на значимые праздники опрошенные оставляют ювелирные украшения, качественный алкоголь и дорогую обувь.