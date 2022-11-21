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07:06, 21 ноября 2022Россия

В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 6 декабря
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области на две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как отметил Гладков, данный режим действует на территории области до 6 декабря.

Ранее срок действия высокого уровня террористической опасности продлили и в Курской области.

20 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину нашли с осколочными ранениями нижних конечностей. Позже Вооруженные силы России уничтожили четыре американских гаубицы, из которых ВСУ обстреливали регион.

Марина Совина
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