В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 6 декабря

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области на две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как отметил Гладков, данный режим действует на территории области до 6 декабря.

Ранее срок действия высокого уровня террористической опасности продлили и в Курской области.

20 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину нашли с осколочными ранениями нижних конечностей. Позже Вооруженные силы России уничтожили четыре американских гаубицы, из которых ВСУ обстреливали регион.