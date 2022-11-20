Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

В Курской области продлили до 6 декабря высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлен срок действия высокого уровня террористической опасности. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, желтый уровень останется в силе до 6 декабря. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Замостье в Суджанском районе Курской области, сбросив с дрона на жилой многоквартирный дом взрывное устройство.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.