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19:34, 20 ноября 2022Россия

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

В Курской области продлили до 6 декабря высокий уровень террористической опасности

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Курской области продлен срок действия высокого уровня террористической опасности. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, желтый уровень останется в силе до 6 декабря. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

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Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Замостье в Суджанском районе Курской области, сбросив с дрона на жилой многоквартирный дом взрывное устройство.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

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Олег Парамонов
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