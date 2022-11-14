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17:13, 14 ноября 2022Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в приграничном российском регионе

Губернатор Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на дом в селе Замостье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Замостье в Суджанском районе Курской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом. «К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», — написал Старовойт.

Это уже третий обстрел Курской области со стороны Украины за сутки. Ранее глава региона заявлял об атаке на поселок Теткино и населенный пункт Попово-Лежачи.

В результате обстрелов никто их местных жителей не пострадал.

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Евгения Куликова
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