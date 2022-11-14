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13:06, 14 ноября 2022Россия

Российский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Глава Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ второй раз за сутки обстреляли регион

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Курскую область. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, под обстрел попал поселок Теткино.

«Зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Курской области.

По его словам, в результате обстрела было повреждено здание сахарного завода, а также перебита газовая труба. Несколько снарядов не разорвались, их обезвредят саперы.

Ранее Старовойт сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, примыкающего к населенному пункту Теткино.

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Валерий Розенберг
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