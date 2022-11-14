Российский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Глава Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ второй раз за сутки обстреляли регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Курскую область. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, под обстрел попал поселок Теткино.

«Зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Курской области.

По его словам, в результате обстрела было повреждено здание сахарного завода, а также перебита газовая труба. Несколько снарядов не разорвались, их обезвредят саперы.

Ранее Старовойт сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, примыкающего к населенному пункту Теткино.