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12:35, 14 ноября 2022Россия

Глава приграничного российского региона показал кадры последствий обстрела ВСУ

Глава Курской области Старовойт показал кадры последствий обстрела региона со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Глава Курской области Роман Старовойт показал кадры последствий обстрела региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что снарядами, попавшими в поселок Попово-Лежачи, примыкающий к регулярно обстреливаемому населенному пункту Теткино, было уничтожено несколько гаражей, а осколки от снарядов повредили жилые дома.

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

На земле видны глубокие воронки от попадания украинских снарядов.

Об обстреле стало известно утром 14 ноября. Старовойт сообщал, что в селе было зафиксировано 24 попадания снарядов.

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Валерий Розенберг
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