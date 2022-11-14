Глава приграничного российского региона показал кадры последствий обстрела ВСУ

Глава Курской области Старовойт показал кадры последствий обстрела региона со стороны ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт показал кадры последствий обстрела региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что снарядами, попавшими в поселок Попово-Лежачи, примыкающий к регулярно обстреливаемому населенному пункту Теткино, было уничтожено несколько гаражей, а осколки от снарядов повредили жилые дома.

На земле видны глубокие воронки от попадания украинских снарядов.

Об обстреле стало известно утром 14 ноября. Старовойт сообщал, что в селе было зафиксировано 24 попадания снарядов.