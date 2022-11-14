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10:36, 14 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли село в Курской области

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Попово-Лежачи со стороны Украины

Фото: Reuters

Село Попово-Лежачи, примыкающее к поселку Теткино, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он отметил, что всего в селе было зафиксировано 24 прилета. В результате произошедшего никто не пострадал, пояснил курский глава.

На территории тракторной бригады в Глушковском районе были разбиты гаражи и мастерские. «Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла», — разъяснил Старовойт.

13 ноября ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский. По данным Старовойта, тогда жертв удалось избежать.

В результате происшествия оказались повреждены объекты энергоснабжения, вследствие чего поселок Краснооктябрьский обесточен. Курский губернатор заверил, что власти окажут населению все необходимую помощь.

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Анна Щербакова
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