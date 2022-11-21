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16:04, 21 ноября 2022Силовые структуры

Обвиняемого в убийстве россиянки на юго-западе Москвы арестовали

В Москве суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве россиянки на Севастопольском проспекте

Фото: пресс-служба Зюзинского суда Москвы

Зюзинский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 18 января 2023 года 25-летнего мужчину, зарезавшего 29-летнюю россиянку на Севастопольском проспекте. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение.

По данным надзорного ведомства, в полпервого ночи он подкараулил потерпевшую возле ее дома на юго-западе Москвы, достал из кармана куртки складной нож и не менее пяти раз ударил им жертву. Она скончалась на месте. Утром 18 ноября тело женщины с колото-резаными ранами в области груди обнаружили прохожие. Обвиняемый покинул столицу и уехал в Тамбовскую область, однако в тот же день был задержан.

Как уточнялось ранее, фигуранта зовут Шохрубек Каримов, он уроженец Узбекистана. Потерпевшая, уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, познакомилась с предполагаемым убийцей незадолго до трагедии — он был ее коллегой. Между ними возник конфликт из-за того, что потерпевшая не отвечала взаимностью на его знаки внимания.

Мигрант постоянно приставал к ней, а вечером накануне убийства стал угрожать ножом и душить. Женщина обратилась в полицию, рассказав о преследовании, однако вызывать наряд не стала.

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Елизавета Новикова
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