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17:37, 21 ноября 2022Россия

В РАН назвали способ обезопасить Запорожскую АЭС

Эксперт по ядерной безопасности Стефанович заявил, что риск аварии на ЗАЭС растет

Фото: РИА Новости

Риск атомной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не только сохраняется, но и постоянно растет ввиду интенсификации обстрелов, наблюдающейся в последние дни. Создать зону безопасности можно при участии МАГАТЭ посредством международных гарантий, а также установки специальных фиксирующих средств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ЗАЭС находится под обстрелами, которые в последнее время интенсифицировались, так что риски аварии, естественно, есть. Поэтому МАГАТЭ будет удваивать усилия по созданию некой зоны безопасности. В первую очередь, речь может идти о международных гарантиях, наблюдателях, а также средствах, фиксирующих прилеты или подтверждающих отсутствие обстрелов в согласованном периметре», — сказал Стефанович.

Ранее ученый секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Александр Просвирнов заявил, что украинская сторона, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается нанести повреждения хранилищу с ядерными отходами.

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Наталия Белова
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