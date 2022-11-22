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15:21, 22 ноября 2022Наука и техника

Выявлен механизм повреждения сетчатки при глаукоме

Aging Cell: повышенное внутриглазное давление приводит к ускоренному старению глаз

Фото: Bruno Aguirre / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета выявили, что ускоренное старение глазных тканей является ключевым фактором гибели ганглионарных клеток сетчатки при глаукоме. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Повышение внутриглазного давления в глазах приводит к тому, что в тканях сетчатки начинают происходить эпигенетические изменения, выражающиеся в изменении активности генов из-за химической модификации ДНК. Этот механизм подобен тому, что происходит при естественном старении, однако является преждевременным, поэтому даже в относительно молодой сетчатке у больного глаукомой будет наблюдаться ускоренный ход биологических часов.

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Глаукома сама по себе является возрастным заболеванием, и прогнозируется, что к 2040 году из-за увеличения доли пожилого населения число людей с глаукомой (в возрасте 40-80 лет) во всем мире увеличится до более чем 110 миллионов. Это заболевание глаз характеризуется постоянным или временным повышением внутриглазного давления, что приводит к уменьшению поля зрения, его остроты и атрофии зрительного нерва.

Внутриглазное давление подчиняется циркадному ритму, то есть меняется в зависимости от времени суток. У здоровых людей оно колеблется в диапазоне от 12 до 21 миллиметра ртутного столба и повышается ночью. Предыдущие исследования продемонстрировали, что долгосрочные колебания давления являются надежным предиктором будущего развития глаукомы, при этом повторяющееся воздействие высокого давления создает накапливающийся эффект, ускоряющий старение сетчатки глаза.

Эксперименты с животными показали, что у старых особей даже умеренное гидростатическое повышение внутриглазного давления приводит к потере ганглионарных клеток сетчатки. Скорость старения тканей была измерена по уровню метилирования ДНК — разновидности модификации ДНК с помощью метильных групп, не затрагивающей саму последовательность нуклеотидов. Метилирование в тканях сетчатки сопровождалось изменениям гистонов — белков, которые связаны с ДНК и регулируют активность генов. Это, в свою очередь, предполагает, что скорость старения можно изменить с помощью лекарств, влияющих на ферменты, участвующие в модификации хроматина.

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Александр Еникеев
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