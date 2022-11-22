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12:05, 22 ноября 2022Россия

Аксенов опроверг эвакуацию из Армянска

Глава Крыма Аксенов опроверг информацию об эвакуации людей из Армянска
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Информация из СМИ и мессенджеров о том, что из Армянска проводится эвакуация населения, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», — написал глава республики.

Аксенов призвал жителей ориентироваться на проверенные источники информации. Политик заявил, что фейковую информацию об эвакуации распространяют украинские спецслужбы, и подчеркнул, что полуострову ничего не угрожает: круглосуточно проводятся работы по обеспечению безопасности населения.

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Армянск находится менее чем в 10 километрах от границы с Херсонской областью. Ранее эвакуацию из этого населенного пункта опровергал советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески — публикуют кругляши от псевдо российских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают», — написал тогда он.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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