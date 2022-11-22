Поставки российского газа в одну страну сократятся более чем в два раза

Госсекретарь Мининфраструктуры Молдавии: поставки газа из России упадут на 56,5% с декабря

С начала декабря российская компания «Газпром» снизит поставки природного газа в Молдавию более чем в два раза. Об этом заявил госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития страны Константин Боросан в своем Twitter.

Речь идет о сокращении поставок на 56,5 процента, аналогичные объемы компания экспортировала в Молдавию в ноябре и октябре. В настоящее же время используются транспортные мощности, зарезервированные только для ежегодного аукциона на период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, написал Боросан.

«Газпром» стал поставлять в Молдавию на 30 процентов меньше газа с начала октября текущего года. Компания объяснила такое решение возникновением технических проблем из-за ограничения транзита через Украину. В ноябре компания поставляет республике те же объемы топлива в размере 5,7 миллиона кубометров в сутки при необходимых Молдавии 11 миллионов кубометров.

В свою очередь, национальная энергетическая компания «Молдовагаз» обязана погасить задолженность за поставки «Газпрома» в размере 590,8 миллиона долларов. Долг существует с 1990 годов, большая часть суммы — 394,1 миллиона долларов — образовалась в период с 2011 по 2015 год. Российская компания согласилась продолжать поставлять топливо Молдавии при условии, что в 2022 году будет проведен аудит задолженности «Молдовагаза». Однако из-за спецоперации на Украине тендер на проведение аудита провалился. Тем не менее страна обещала полностью своевременно оплатить поставки.

Ранее сообщалось, что страна попросила «Газпром» отложить дату уплаты долга до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января. Сентябрьские поставки Молдавия смогла оплатить при помощи правительства страны. Кабинет министров выделил компании кредит под залог газотранспортной системы страны, чтобы исключить риск прекращения прокачки газа из России.