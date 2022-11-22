Турция заявила о готовности применения российской системы ПВО C-400

Министр обороны Турции Акар заявил о готовности применения российской системы ПВО C-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о готовности страны применить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) C-400. Он пояснил, что она будет использована в том случае, если появится внешняя угроза стране, сообщает ТАСС.

«Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее турецкая компания Baykar провела наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma. Аппарат совершил пробежку и автономное руление на авиабазе в провинции Текирдаг. Отмечается, что Kizilelma сможет взлетать и садиться на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой, включая универсальный десантный корабль Anadolu. Беспилотник также сможет работать с пилотируемыми самолетами и нести ракеты класса «воздух-воздух».