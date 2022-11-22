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04:30, 22 ноября 2022Наука и техника

В Турции испытали стелс-беспилотник Kizilelma

В Турции провели наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma

Кадр: Baykar Technologies / YouTube

Турецкая компания Baykar провела наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma. Аппарат совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на компанию Baykar.

Беспилотник совершил пробежку и автономное руление на авиабазе в провинции Текирдаг. Отмечается, что Kizilelma сможет взлетать и садиться на суда с короткой взлетно-посадочной полосой, включая универсальный десантный корабль Anadolu. Беспилотник также сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами и нести ракеты класса «воздух-воздух».

Предполагается, что максимальная скорость Kizilelma составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки — 1,5 тонны.

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В октябре генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух».

В марте издание Defense News писало, что Kizilelma получит радар с активной фазированной антенной решеткой и турбовентиляторный двигатель. Первый полет беспилотника намечен на 2023 год.

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Даниил Иринин
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