НАСА признало успешным миссию Orion к Луне

НАСА: лунный корабль Orion показывает хорошие результаты

Полет космического корабля Orion, проходящий в рамках первого этапа лунной миссии Artemis, проходит без замечаний, сообщил на брифинге руководитель соответствующей программы НАСА Говард Ху. Его заявление передает ТАСС.

«Orion в целом показывает хорошие результаты. Двигательная установка работает просто превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше», — сказал Ху.

По его словам, космический корабль не имеет повреждений и пригоден для успешного возвращения на Землю.

По оценке руководителя программы полетов к Луне Artemis Майкла Сарафина, полет Orion проходит строго в соответствии с заранее намеченным планом.

16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

В космическом пространстве Orion будет находиться более 25 суток. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.