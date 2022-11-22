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12:04, 22 ноября 2022Наука и техника

Изучены изменения в мозге после COVID-19

Medical Xpress: с помощью МРТ изучены изменения в мозге у переболевших коронавирусом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Команда ученых из Индийского технологического института в Дели изучила изменения в мозге после перенесенного COVID-19. Результаты работы будут представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы применили специальный тип МРТ (магнитно-резонансной томографии), чтобы изучить головной мозг у 46 людей, ранее переболевших коронавирусом, спустя полгода после выздоровления, а также у 30 человек из контрольной группы. Специалисты сфокусировали свое внимание на магнитной восприимчивости, которая позволяет определить, насколько кровь, железо и кальций намагничиваются в результате исследования. Эти показатели помогают в выявлении целого ряда неврологических состояний, включая микротравмы, пороки развития сосудов, опухоли головного мозга и инсульта.

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У пациентов с длительным течением коронавируса наиболее часто отмечались такие симптомы, как усталость, проблемы со сном, недостаток внимания и проблемы с памятью. Полученные данные МРТ показали, что у испытуемых, выздоровевших от COVID-19, были значительно более высокие значения магнитной восприимчивости в лобной доле и стволе головного мозга. Эти области мозга связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями и когнитивными проблемами. Изменения в стволе мозга могут воздействовать на эндокринную систему, передачу сенсорных и моторных сигналов в кору головного мозга и регуляцию циркадных ритмов.

Ученые отметили, что их исследование иллюстрирует серьезные долгосрочные осложнения, которые могут быть вызваны коронавирусом даже спустя месяцы после выздоровления.

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Елена Апазиди
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