В России зафиксировали повышенный спрос на симулятор FIFA

Продажи FIFA 23 в «М.Видео-Эльдорадо» выросли в 2,5 раза в связи с ЧМ-2022

В России рекордно выросли продажи футбольного симулятора FIFA 23. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Журналисты спортивного медиа сослались на данные «М.Видео-Эльдорадо», согласно которым в последние недели ноября был зафиксирован повышенный спрос на FIFA 23. «Несмотря на то, что EA ушла с российского рынка, новая часть футбольного симулятора вновь стала одним из наиболее ожидаемых релизов осени», — отметили авторы.

По данным ретейлера, пик интерес на игру пришелся на последние две недели. Спрос на симулятор увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж — обычно подобные игры вызывают наибольший интерес именно после их выхода. Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» связали высокий спрос с началом ЧМ-2022 в Катаре.

Из данных компании следует, что чаще всего футбольный симулятор приобретали владельцы PlayStation 4 — на них пришлось 60 процентов заказов. На актуальную приставку Sony PS5 пришлось 25 процентов покупок, на Xbox — 15 процентов.

В начале ноября группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла данные по продажам видеоигр в России. Оказалось, что у владельцев PlayStation 4 все девять месяцев 2022 года была популярна игра Cyberpunk 2077, обладатели PS5 чаще всего приобретали «Horizon Запретный Запад».