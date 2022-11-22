Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 22 ноября 2022Наука и техника

В России зафиксировали повышенный спрос на симулятор FIFA

Продажи FIFA 23 в «М.Видео-Эльдорадо» выросли в 2,5 раза в связи с ЧМ-2022

Изображение: Electronic Arts

В России рекордно выросли продажи футбольного симулятора FIFA 23. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Журналисты спортивного медиа сослались на данные «М.Видео-Эльдорадо», согласно которым в последние недели ноября был зафиксирован повышенный спрос на FIFA 23. «Несмотря на то, что EA ушла с российского рынка, новая часть футбольного симулятора вновь стала одним из наиболее ожидаемых релизов осени», — отметили авторы.

По данным ретейлера, пик интерес на игру пришелся на последние две недели. Спрос на симулятор увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж — обычно подобные игры вызывают наибольший интерес именно после их выхода. Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» связали высокий спрос с началом ЧМ-2022 в Катаре.

Из данных компании следует, что чаще всего футбольный симулятор приобретали владельцы PlayStation 4 — на них пришлось 60 процентов заказов. На актуальную приставку Sony PS5 пришлось 25 процентов покупок, на Xbox — 15 процентов.

В начале ноября группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла данные по продажам видеоигр в России. Оказалось, что у владельцев PlayStation 4 все девять месяцев 2022 года была популярна игра Cyberpunk 2077, обладатели PS5 чаще всего приобретали «Horizon Запретный Запад».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.