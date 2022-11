Названы самые популярные игры в России

Cyberpunk 2077 вошла в топ самых популярных игра в «М.Видео-Эльдорадо» за 2022 год

Группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла данные по продажам видеоигр в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители ретейлера перечислили самые востребованные игры, продаваемые для пользователей консолей в России. Так, у владельцев PlayStation 4 все девять месяцев 2022 года была популярна игра Cyberpunk 2077. Кроме нее в топ-3 вошли «Horizon Запретный Запад» и FIFA 22. Владельцы PS5 чаще всего приобретали «Horizon Запретный Запад» — в тройку самых покупаемых тайтлов также включили Elden Ring и «Uncharted: Наследие воров. Коллекция».

Также в компании назвали игры, популярные у пользователей Xbox. Рейтинг тайтлов, приобретаемых для приставок Xbox Series X/S возглавили Dying Light 2: Stay Human, Gears Tactics и Elden Ring. Владельцы консоли прошлого поколения Xbox One чаще других покупали Cyberpunk 2077, Minecraft Starter Collection и FIFA 22.

В компании подчеркнули, что примерно каждая шестая проданная игра в магазинах «М.Видео-Эльдорадо» пришлась на тайтл для Nintendo Switch. Обладатели данной приставки отдавали предпочтение Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Animal Crossing: New Horizons.

За девять месяцев 2022 года геймеры чаще покупали игры для PlayStation 4, также активнее всего рос интерес к тайтлам для PlayStation 5. Продажи игр для консоли Sony нового поколения за указанный период выросли почти вчетверо.

В конце сентября стало известно, что в игру 2020 года выпуска Cyberpunk 2077 вернулся миллион геймеров. Специалисты связали это с выходом обновления Edgerunners и выпуска аниме Cyberpunk: Edgerunners от Netflix.