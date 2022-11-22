Врач предупредил о неочевидных причинах заражения гепатитом

Врач Богомолов предупредил, что татуировки и незащищенный секс могут привести к гепатиту

К заражению гепатитом могут привести незащищенный секс, пирсинг и нанесение татуировок, рассказал главный гепатолог Московской области, кандидат медицинских наук Павел Богомолов. О неочевидных причинах заражения этой болезнью он предупредил в эфире телеканала «Доктор».

Врач указал на то, что антитела к гепатиту C в Подмосковье встречаются примерно у процента взрослого населения, что уже довольно много, а среди заключенных подмосковных колоний антитела встречаются у 38 процентов человек. «Почему? Потому что там либо татуировки, либо пирсинг, либо наркотики, либо незащищенный секс», — объяснил гепатолог, добавив, что люди часто не знают о своем заболевании.

Богомолов подчеркнул, что с точки зрения заражения гепатитами опасны также переливания крови или компонентов крови. «Эти люди должны обследоваться не только на гепатит С, но и на гепатит В. И если тест на гепатит В у них положительный, им нужно обследоваться и еще и на дельту», — уточнил он.

Гепатолог также признался, что врачи хотели бы внести тестирование на гепатиты В и С в диспансеризацию взрослого населения. Такое тестирование, отметил Богомолов, позволило бы за несколько лет получить объективную статистику по заболеваемости гепатитом в России.

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