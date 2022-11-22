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17:15, 22 ноября 2022Мир

Иран снова нанес удар по курдам в Ираке

Shafaq: Иран возобновил ракетные удары по приграничному Иракскому Курдистану
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Ako Rasheed / Reuters

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные военные подразделения — прим. «Ленты.ру») возобновил ракетные удары по позициям курдов в Ираке. Об этом сообщает Shafaq News.

Как отмечает агентство, целью атак были штабы «Партии свободы Курдистана» — курдского формирования, дислоцированного в окрестностях города Эрбиль в приграничном районе на севере Ирака. В ходе атаки всего было выпущено четыре ракеты.

По данным иранского новостного агентства Тasnim, КСИР также атаковал позиции курдов с помощью беспилотников-камикадзе. «В ходе сегодняшней атаки по штабу сепаратистской террористической группировки "Партия свободы Курдистана" на окраине Киркука был нанесен удар с помощью беспилотников-камикадзе», — цитирует заявление КСИР агентство.

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14 ноября Иран нанес удар по позициям курдских формирований на территории северного Ирака. На тот момент это была уже вторая крупномасштабная операция сухопутных войск КСИР против иракских курдов.

25 октября стало известно, что три сотрудника КСИР погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Еще один сотрудник КСИР погиб в результате перестрелки с неизвестными на пограничном пункте с Ираком на западе Ирана, в провинции Курдистан.

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Глеб Бажуткин
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