Иран атаковал иракских курдов с помощью ракет и беспилотников

КСИР Ирана атаковал курдов в Ираке с помощью баллистических ракет и беспилотников

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по позициям курдских формирований на территории северного Ирака. Об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что это уже вторая крупномасштабная операция сухопутных войск КСИР, которая была проведена против «сепаратистских террористических группировок» на севере Ирака.

«В ходе атаки, совершенной с применением баллистических ракет и беспилотников, были поражены штабы и центры принятия решений террористических группировок на севере Ирака», — говорится в сообщении.

По словам командующего северо-западным лагерем КСИР, в ходе недавних беспорядков на западе Ирана было арестовано более сотни членов партии Комалах (Коммунистической партии Курдистана — прим. «Ленты.ру»), а также группировок антиреволюционного и демократического толка.

25 октября стало известно, что три сотрудника КСИР погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Еще один сотрудник КСИР погиб в результате перестрелки с неизвестными на пограничном пункте с Ираком на западе Ирана, в провинции Курдистан.