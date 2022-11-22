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16:25, 22 ноября 2022Россия

Детский лагерь в граничащем с Украиной регионе попал под обстрел

SHOT: детский лагерь в Новой Таволжанке Белгородской области попал под обстрел
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Детский лагерь «Электроника» в Новой Таволжанке Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Повредило только газовую трубу. Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы.

По данным SHOT, обстрел начался около 12:00. Предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из села Гатище Харьковской области.

Об очередном обстреле граничащего с Украиной российского региона стало известно днем 22 ноября. Всего было запущено три снаряда из РСЗО «Град». Основной удар Вооруженных сил Украины пришелся на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение пожилые россияне, лагерь и базу отдыха «Две реки».

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате погибла одна женщина — она скончалась в машине скорой помощи.

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Евгения Куликова
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