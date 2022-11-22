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13:39, 22 ноября 2022Россия

Глава приграничного региона России рассказал об обстреле ВСУ госпиталя ветеранов

Глава Белгородской области Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов войн

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли расположенный в городе Шебекино Белгородской области России госпиталь «Ветеранов войн». Об этом глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По словам Гладкова, в госпитале лечились пенсионеры. Пострадавших среди них нет.

«Дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя "Ветеранов войн". В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста», — рассказал он.

При этом он добавил, что среди городского населения есть одна погибшая.

Ранее Гладков заявил, что «желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области на две недели. Как отметил губернатор, данный режим действует на территории области до 6 декабря.

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Марк Леонов
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