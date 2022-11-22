В российском городе все школы эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Великих Луках детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрываСюжетВзрывы в Керчи
В Великих Луках Псковской области детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрыва. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В экстренных службах пояснили, что во все учебные заведения в российском городе поступили анонимные сообщения о минировании.
Cотрудники правоохранительных органов и оперативных служб начали проводить работу на месте.
Великие Луки считаются вторым по величине городом в Псковской области. Там есть 16 школ, в том числе гимназия имени С.В. Ковалевской, кадетская школа и педагогический лицей.
В октябре власти Керчи сообщали об эвакуации всех школ, детсадов и колледжей из-за угрозы взрыва. На месте организовывали проверку сотрудники силовых служб, информация о минировании не подтвердилась.