В российском городе все школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Великих Луках детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрыва

В Великих Луках Псковской области детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрыва. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В экстренных службах пояснили, что во все учебные заведения в российском городе поступили анонимные сообщения о минировании.

Cотрудники правоохранительных органов и оперативных служб начали проводить работу на месте.

Великие Луки считаются вторым по величине городом в Псковской области. Там есть 16 школ, в том числе гимназия имени С.В. Ковалевской, кадетская школа и педагогический лицей.

В октябре власти Керчи сообщали об эвакуации всех школ, детсадов и колледжей из-за угрозы взрыва. На месте организовывали проверку сотрудники силовых служб, информация о минировании не подтвердилась.