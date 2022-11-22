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10:03, 22 ноября 2022Россия

В российском городе все школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Великих Луках детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрыва
СюжетВзрывы в Керчи

Фото: Shutterstock

В Великих Луках Псковской области детей и учителей эвакуировали из всех школ из-за угрозы взрыва. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В экстренных службах пояснили, что во все учебные заведения в российском городе поступили анонимные сообщения о минировании.

Cотрудники правоохранительных органов и оперативных служб начали проводить работу на месте.

Великие Луки считаются вторым по величине городом в Псковской области. Там есть 16 школ, в том числе гимназия имени С.В. Ковалевской, кадетская школа и педагогический лицей.

В октябре власти Керчи сообщали об эвакуации всех школ, детсадов и колледжей из-за угрозы взрыва. На месте организовывали проверку сотрудники силовых служб, информация о минировании не подтвердилась.

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Анна Щербакова
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