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09:38, 17 октября 2022Россия

В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали все школы, детсады и колледжи

Власти Керчи сообщили об эвакуации всех школ, детсадов и колледжей из-за угрозы взрыва
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Все детские сады, школы и колледжи, а также суды Керчи эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили городские власти, передает ТАСС.

В администрации пояснили, что во все учреждения поступили сообщения о минировании. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков заверил, что эвакуация людей проводится согласно регламентам.

На месте начали работу оперативные службы, указал Брусаков.

11 октября анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы в Керчи. Всех сотрудников и детей тогда эвакуировали, ни одна из угроз не подтвердилась.

Еще раньше эвакуация сотрудников проводилась из здания правительства Белгородской области. Тревога также оказалась ложной.

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Анна Щербакова
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