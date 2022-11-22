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20:32, 22 ноября 2022Среда обитания

Названы районы Москвы с наибольшим приростом вторичных квартир

ЦИАН: Филимонковское стало лидером по приросту предложения вторичной недвижимости в Москве

Фото: Med Badr Chemmaoui / Unsplash

В середине ноября относительно начала 2022 года лидером по приросту объема предложения вторичной недвижимости в Москве стало поселение Филимонковское Новомосковского административного округа — количество готовых квартир за указанный период там подскочило на 220 процентов, до 483. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Вторым районом с наибольшим приростом доступной для покупки «вторички» в столице названо Зябликово — там по сравнению с началом года показатель увеличился на 173 процента, до 270 объектов. Замкнул тройку район Южное Тушино, где положительная динамика составила 171 процент — там предложение вторичного жилья в продаже возросло до 257 квартир.

На четвертом и пятом местах оказались районы Покровское-Стрешнево (плюс 147 процентов, до 341 объекта) и Войковский (плюс 138 процентов, до 378 лотов) соответственно. Кроме того, в десятку попали Лианозово, Тимирязевский, Орехово-Борисово Южное, Котловка и Троицк — объем предложения в них увеличился в пределах от 128 до 137 процентов. Всего по Москве предложение вторичного жилья выросло на 77 процентов, до 43,7 тысячи квартир.

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Эксперты отметили, что объем предложения «старых» квартир зафиксирован по всем районам столицы. Предложение начало расти летом и к 11-му месяцу нынешнего года достигло максимума с начала 2022-го. Одной из причин повсеместного увеличения показателей они назвали ограниченный спрос на недвижимость. Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина добавила, что в основном в список лидеров попали не самые престижные локации, отличающиеся худшей, чем в среднем по Москве, транспортной доступностью.

В ноябре аналитики компании VSN Realty пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года по сравнению с его началом объем предложения жилья низкой и средней стоимости на первичном рынке Московского региона значительно увеличился. По их данным, положительная динамика составила 36 процентов.

Полина Кислицына
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