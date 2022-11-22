Названы районы Москвы с наибольшим приростом вторичных квартир

ЦИАН: Филимонковское стало лидером по приросту предложения вторичной недвижимости в Москве

В середине ноября относительно начала 2022 года лидером по приросту объема предложения вторичной недвижимости в Москве стало поселение Филимонковское Новомосковского административного округа — количество готовых квартир за указанный период там подскочило на 220 процентов, до 483. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Вторым районом с наибольшим приростом доступной для покупки «вторички» в столице названо Зябликово — там по сравнению с началом года показатель увеличился на 173 процента, до 270 объектов. Замкнул тройку район Южное Тушино, где положительная динамика составила 171 процент — там предложение вторичного жилья в продаже возросло до 257 квартир.

На четвертом и пятом местах оказались районы Покровское-Стрешнево (плюс 147 процентов, до 341 объекта) и Войковский (плюс 138 процентов, до 378 лотов) соответственно. Кроме того, в десятку попали Лианозово, Тимирязевский, Орехово-Борисово Южное, Котловка и Троицк — объем предложения в них увеличился в пределах от 128 до 137 процентов. Всего по Москве предложение вторичного жилья выросло на 77 процентов, до 43,7 тысячи квартир.

Эксперты отметили, что объем предложения «старых» квартир зафиксирован по всем районам столицы. Предложение начало расти летом и к 11-му месяцу нынешнего года достигло максимума с начала 2022-го. Одной из причин повсеместного увеличения показателей они назвали ограниченный спрос на недвижимость. Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина добавила, что в основном в список лидеров попали не самые престижные локации, отличающиеся худшей, чем в среднем по Москве, транспортной доступностью.

В ноябре аналитики компании VSN Realty пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года по сравнению с его началом объем предложения жилья низкой и средней стоимости на первичном рынке Московского региона значительно увеличился. По их данным, положительная динамика составила 36 процентов.