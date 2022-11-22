Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Лаврентьев: Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев призвал Турцию к сдержанности в свете ударов по Сирии и Ираку. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Анкаре стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии во избежание эскалации конфликта.

Москва также считает перерыв в работе конституционного комитета по Сирии затянувшимся, нужно определить время и место его заседания, добавил Лаврентьев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.