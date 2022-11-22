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04:22, 22 ноября 2022Мир

Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Его слова приводит газета Daily Sabah.

Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Он пояснил, что Турция не будет молчать и самостоятельно примет меры в отношении террористов. Президент подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Сочинский меморандум

По словам турецкого лидера, он не обсуждал проведение этой операции с российским президентом Владимиром Путиным в ходе недавнего телефонного разговора.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден прекрасно знают, что мы можем проводить подобные операции в этом регионе в любое время

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Турецкий лидер напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

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Спецоперация в Сирии

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.

С начала операции "Коготь-Меч" по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. По нашей оценке, эта цифра будет и дальше расти

Хулуси Акарминистр обороны Турции

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара будет проводить операцию «до уничтожения последнего террориста».

До этого турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщалось о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется.

Кроме того, истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

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Ответ Анкары на теракт

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов.

Инцидент произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Кроме того, она проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные.

Марина Совина
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