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00:22, 22 ноября 2022Мир

В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и Ираке

Глава МО Турции Акар: за два дня операции в Сирии и Ираке нейтрализовано 184 террористов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит турецкое военное ведомство.

«С начала операции "Коготь-Меч" по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. По нашей оценке, эта цифра будет и дальше расти», — говорится в заявлении.

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара будет проводить операцию «до уничтожения последнего террориста».

Ранее стало известно, что турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщается о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется. До этого истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

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Марина Совина
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