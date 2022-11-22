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12:18, 22 ноября 2022Россия

Путин освободил от должности постпреда России при Совете Европы

Путин подписал указ о снятии Солтановского с должности постпреда России при Совете Европы
Иван Солтановский

Иван Солтановский. Фото: МИД РФ

Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский освобожден от должности. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — говорится в документе.

Указ подписан главой государства 22 ноября 2022 года.

Ранее Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Китае замглавы российского МИД Игоря Моргулова, а другим указом российский лидер освободил от упомянутой должности Андрея Денисова.

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Никита Абрамов
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