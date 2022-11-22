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15:03, 22 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении практически всех электростанций

«Укрэнерго» заявило, что на Украине повреждены все электростанции, кроме трех АЭС

Фото: Regis Duvignau / Reuters

На Украине повреждены практически все электростанции, кроме трех атомных. Об этом заявил глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит ТАСС.

«У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская — прим. "Ленты.ру"), расположенных на территории, подконтрольной украинскому правительству», — сказал он. Кудрицкий отметил, что крупные электростанции получили повреждения начиная с 10 октября до настоящего времени.

Ранее стало известно о готовности специалистов Украины к ликвидации последствий полного отключения электроэнергии по всей территории республики. При этом сам блэкаут может не произойти в текущем сезоне. Глава «Укрэнерго» уточнил, что временной промежуток полного отключения электричества в стране тяжело спрогнозировать.

18 ноября сообщалось о сроках восстановления энергосистемы Украины в случае блэкаута. По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, на это потребуется от трех до десяти дней.

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Кристина Есикова
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