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09:55, 22 ноября 2022Россия

Российский военный Яндекс извинился за жалобы на экипировку и попал на видео

Военный из Алтайского края с позывным Яндекс извинился за жалобы на плохую экипировку

Военный из Алтайского края с позывным Яндекс извинился за жалобы на плохую экипировку и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал управления печати и массовых коммуникаций в российском регионе.

На кадрах мужчина признается, что недопонял командование. «Вещевое довольствие получил в полном масштабе. Новенькое, удобненькое», — говорит военнослужащий. Он благодарит власти и командиров за неравнодушие.

До этой ситуации житель Алтайского края делился в соцсетях, что вынужден покупать обмундирование за свои деньги.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков посоветовал недовольным экипировкой мобилизованным покупать ее самим.

Заявление Клычкова раскритиковали в президентском Совете по правам человека (СПЧ). Правозащитник Кирилл Кабанов в Telegram-канале написал, что губернатор «умудрился возглавить антирейтинг по публичным высказываниям в отношении мобилизованных».

До этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что мнение солдат Вооруженных сил России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу.

Анна Щербакова
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