RT: в Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для детей до 7 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей в возрасте до семи лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Власов подчеркнул, что по закону родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место при нахождении на госпитализации с ребенком до достижения им возраста четырех лет, или же при наличии медицинских показаний.

По словам парламентария, дети в возрасте 4-7 лет не всегда способны осуществлять уход за собой, особенно в условиях, которые потребовали госпитализации. Помимо этого, дети такого возраста в медицинском учреждении могут испытывать повышенный стресс.

Ранее в России предложили упростить продажу жилья с детскими долями, например, приобретенного с использованием материнского капитала. В ближайшее время планируется внесение соответствующего законопроекта в Госдуму.