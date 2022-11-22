В МИД назвали отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ ударом по безопасности Европы

Захарова: отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ является ударом по безопасности Европы

Отказ Польши министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) является ударом по безопасности Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку, когда физически не дают возможности делегации принять участие и выступить. Впервые мы видим это за последнее время? Нет. Точно так же наши так называемые бывшие американские партнеры делают все, чтобы ограничить наше присутствие физически в целом ряде форумов», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание, что Польша как принимающая страна, председательствующая в ОБСЕ, обязана обеспечить равные условия работы всех государств-членов. «Польша наносит удар уже по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ведь именно эта организация, хотя она формально и не имеет своего устава, больше похожа на переговорную площадку, но она закрепилась в качестве организации в политологическом дискурсе», — заключила она.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отказ Лаврову направлен на максимальную изоляцию Москвы на международной арене. «Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение», — указал дипломат.

По словам Яблоньского, встреча на площадке ОБСЕ проводится для стран, которым «важно, чтобы в Европе было безопасно». «А Россия этому противодействует. У нее совершенно противоположные интересы со всей организацией», — уверен замглавы польского МИД.