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11:44, 22 ноября 2022Мир

Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты Прибалтики

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты стран Балтии
СюжетМинобороны:

Фото: Costas Baltas / Reuters

Франция с пятницы, 25 ноября, разместит в Литве четыре истребителя Rafale по мандату НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз минобороны страны.

По данным оборонного ведомства, многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные французской компанией Dassault Aviation, будут выполнять задачи по защите воздушного пространства над Прибалтикой.

Ранее в октябре глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж направит дополнительные истребители Rafale в Литву, а в Эстонию передислоцирует военных. Выполнение планов ожидается к концу октября — началу ноября.

В ноябре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Вильнюс решил ускорить покупку дополнительных средств противовоздушной (ПВО) средней дальности. Министр отметил, что их необходимо приобрести в 2023 году, учитывая ситуации в сфере безопасности.

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Варвара Кошечкина
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