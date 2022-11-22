Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты Прибалтики

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты стран Балтии

Франция с пятницы, 25 ноября, разместит в Литве четыре истребителя Rafale по мандату НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз минобороны страны.

По данным оборонного ведомства, многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные французской компанией Dassault Aviation, будут выполнять задачи по защите воздушного пространства над Прибалтикой.

Ранее в октябре глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж направит дополнительные истребители Rafale в Литву, а в Эстонию передислоцирует военных. Выполнение планов ожидается к концу октября — началу ноября.

В ноябре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Вильнюс решил ускорить покупку дополнительных средств противовоздушной (ПВО) средней дальности. Министр отметил, что их необходимо приобрести в 2023 году, учитывая ситуации в сфере безопасности.

