В США рассказали о повышении смертоносности ракет Stinger

19FortyFive: боевую эффективность ракет Stinger повысили

Боевая эффективность ракет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger повышена за счет использования пусковой установки переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор напомнил, что теперь для запуска Stinger может использоваться модифицированная установка Javelin под названием Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU), которая получила, в частности, инфракрасный прицел, позволяющий применять ПЗРК ночью.

«Комбинация LWCLU/Stinger имеет возможность получать координаты цели из других источников. Это делает ее значительно более смертоносной, чем при использовании оригинальной пусковой установки Stinger», — говорится в публикации.

Автор уверяет, что «новая комбинация LWCLU/Stinger будет легче и меньше», чем оригинальный Stinger.

В ноябре издание The Drive сообщило, что армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin.