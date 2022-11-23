Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 23 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении

Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжили наступать на донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения российских войск продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом в среду, 23 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, отчитались в военном ведомстве.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

22 ноября Минобороны заявляло, что на донецком направлении Вооруженные силы России за сутки уничтожили более бойцов противника, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия хочет достичь целей СВО, и она их достигнет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Дане Милохину попросили запретить въезд в Россию
Новые iPhone оказались в дефиците
Еврокомиссия пригласила Сербию и Косово на переговоры
Российская авиация нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.