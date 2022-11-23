Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении

Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжили наступать на донецком направлении

Подразделения российских войск продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом в среду, 23 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ, отчитались в военном ведомстве.

22 ноября Минобороны заявляло, что на донецком направлении Вооруженные силы России за сутки уничтожили более бойцов противника, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия хочет достичь целей СВО, и она их достигнет.