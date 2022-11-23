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17:56, 23 ноября 2022Наука и техника

В России оценили британские Brimstone-2 для Украины

Эксперт Корнев: британские ракеты Brimstone-2 для Украины дороги и их мало
Ракеты Brimstone на подвесной консоли

Ракеты Brimstone на подвесной консоли. Фото: Duch.seb. / Wikipedia

Ракеты Brimstone-2, которые Британия поставила Украине, дорогие, поэтому Лондон не отправил Киеву их в больших количествах. С такой оценкой выступил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. Об этом сообщают «Известия».

«Это очень современная, малогабаритная ракета с небольшой боевой частью. Brimstone-2 имеет лазерное наведение. Заявляется, что у этой ракеты очень высокая точность, она может эффективно применяться в жилой застройке. Попасть в окно офисного здания и уничтожить все, что есть в помещении, такая ракета может. Brimstone-2 будут востребованы силами специальных операций. Конечно, эти ракеты могут быть применены в обычном бою, но это будет слишком дорогим удовольствием», — сказал эксперт.

По словам, дальность применения ракет достигает 60 километров.

«Brimstone-2 очень дорогая, и говорить о том, что они появятся на всех участках фронта, нельзя. Думаю, они поставлены не в единичных экземплярах. Можно уверенно предположить, что передадут не менее десятка таких ракет, но насколько больше — неизвестно. У самой Великобритании их не так уж и много», — заявил специалист.

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В ноябре газета Telegraph сообщила, что Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

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Иван Потапов
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