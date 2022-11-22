Telegraph: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом пишет газета Telegraph.

Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска в два раза выше, чем у предыдущей серии ракет. Количество переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.

Издание упоминает, что полгода назад Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1. Обычно они запускаются с воздуха, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) модифицировали грузовики, чтобы использовать их в качестве пусковых платформ.

По данным Госдепа США, Вашингтон с конца февраля 2022 года поставил Киеву 236 артиллерийских систем. Украине доставили 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц. Кроме того, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.