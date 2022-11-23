Известная пловчиха рассказала о переменах в жизни из-за серьезного диагноза

Daily Mail: пловчихе Лизе Карри пришлось отказаться от кофе из-за болезни сердца

Бывшей пловчихе из Австралии Лизе Карри пришлось полностью отказаться от алкоголя и кофе из-за серьезного диагноза. О переменах в образе жизни она рассказала в беседе с изданием Daily Mail.

Завоевавшей 15 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей в международных соревнованиях известной спортсменке диагностировали фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию). Это опасное состояние характеризуется частым и хаотичным сокращением определенных групп мышц сердца. Без лечения мерцательная аритмия может привести к хронической сердечной недостаточности.

Из-за болезни 60-летней Карри пришлось серьезно пересмотреть образ жизни и скорректировать рацион в пользу более сбалансированного питания. Однако самым сложным для нее было полностью отказаться от кофе и алкоголя, чтобы держать под контролем гипертонию, при которой фибрилляция предсердий усиливается.

Помимо коррекции образа жизни, врач также прописал спортсменке бета-блокаторы. Побочным эффектом приема этих препаратов она назвала повышенную утомляемость.

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