Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте

Инженера Даниэль выгнали с работы за топ с глубоким декольте при температуре 38 градусов

Руководство выгнало инженера Даниэль (фамилия неизвестна) с работы в жаркий день из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующей историей блогерша с никнеймом @dandylee07 поделилась в личном TikTok-аккаунте.

По словам специалиста по естественным наукам, температура воздуха на ее рабочем месте достигает 100 градусов по Фаренгейту (почти 38 градусов по Цельсию). По этой причине девушка решила прийти в офис в ярко-желтом топе на тонких бретелях с глубоким декольте.

Как сообщила сотрудница компании, название которой не раскрывается, ее отправили домой раньше положенного времени. Даниэль восприняла критику спокойно и подготовила другой предмет гардероба к следующему рабочему дню. «Я переоденусь в эту шикарную винтажную вещь, но не уверена, что даже она будет соответствовать дресс-коду», — пожаловалась героиня материала.

Подписчики неоднозначно отреагировали на решение работодателей юзерши, о чем принялись писать в комментариях. «Я крайне удивлена. Что неуместного, по их мнению, в первом наряде?», «Это меня так злит! Не могу поверить, что мы все еще имеем дело с невежами!», «Но почему людям так сложно одеваться профессионально?» — рассуждали они.

Ранее в ноябре 19-летняя блогерша Сэмми дала отпор коллегам за критику своих офисных нарядов. По словам девушки, сотрудники офиса обругали ее за не соответствующий дресс-коду наряд. В своем TikTok-ролике Сэмми объяснила, что ее гардероб отвечает ее жизненным принципам.

