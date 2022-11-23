Премьер-министр Польши назвал слишком высокой предлагаемую ЕС цену на газ

Премьер Польши Моравецкий назвал предлагаемую Евросоюзом цену на газ слишком высокой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой цену на газ, которую Евросоюз (ЕС) предлагает установить как верхний предел при ценообразовании газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения», — приводит агентство слова Моравецкого.

Польский политик выразил свои сомнения по поводу того, что предлагаемая Европейским союзом максимальная цена на газ будет сохраняться на «приемлемом уровне».

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях. И это меня беспокоит», — подчеркнул премьер Польши.

Ранее Европейская комиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час или около 2922 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу.

