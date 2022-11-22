Еврокомиссия захотела установить верхний предел цены на газ

Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ TTF в размере €275 за МВт·ч

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час. Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет РИА Новости.

«Выше этой цены сделки не смогут проходить», — указала Симсон.

Она добавила, что механизм коррекции рынка будет запускаться при выполнении двух условий. «Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней», — уточнила еврокомиссар, подчеркнув, что механизм будет запускаться автоматически.

В начале ноября сообщалось, что Еврокомиссия усомнилась в эффективности применения потолка цен на газ для защиты от энергокризиса и предложила новый план стабилизации рынков.