Стали известны подробности об угрожавшем стрельбой в школе сыне министра

В гимназии охарактеризовали сына министра, угрожавшего стрельбой в школе, как не буйного

Психолог гимназии №5 в Чебоксарах охарактеризовала сына министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной, который угрожал одноклассникам стрельбой, как не буйного. Об этом «Ленте.ру» рассказала одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, родители жаловались на подростка руководству школы, однако им сказали, что все под контролем и беспокоиться не о чем. «Психолог гимназии сказала, что он не буйный. Неадекватный сын министерши, а сделать никто и ничего не может. Дети говорят между собой, что он очень странный, а учителя и психологи, что он нормальный. Пока клиническое обострение не случится у парня, никто не зашевелится», — высказалась женщина.

Десятиклассник опубликовал несколько видеороликов, на которых он ест сырое мясо и угрожает устроить самосуд над школьниками 25 ноября. После этого правоохранители провели у подростка обыск, в ходе него были изъяты кружка и столовые приборы с нацистской символикой. На данный момент проверка продолжается.

В январе в Керчи озлобившийся на учителей и одноклассников подросток угрожал взорвать школу. Российского подростка задержали. На допросе он рассказал, что угрозы писал в связи с неприязнью к учителям и одноклассникам.

