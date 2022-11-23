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12:04, 23 ноября 2022Россия

Сын российского министра съел сырое мясо на видео и грозил одноклассникам

Сын министра цифрового развития Чувашии на видео угрожал устроить стрельбу в школе

Сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной Роберт съел сырое мясо на видео угрожал одноклассникам стрельбой. Кадры с российским школьником публикует Telegram-канал Mash.

На видео юноша откусывает куски от мясной туши. Кроме того, он признается, что пробовал собственную кровь и ему понравилось, это следует из скриншота из его соцсетей.

Позже одноклассники пояснили, что подросток опубликовал несколько роликов с угрозами в Telegram-канале класса гимназии №5. Мальчик пообещал устроить самосуд над школьниками 25 ноября.

После в квартире подростка провели обыск. Правоохранители изъяли у него кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». Оружия у сына чувашского министра не обнаружили.

Ранее в Керчи озлобившийся на учителей и одноклассников подросток угрожал взорвать школу. Российского подростка задержали. На допросе он рассказал, что угрозы писал в связи с неприязнью к учителям и одноклассникам.

Анна Щербакова
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