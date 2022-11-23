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20:19, 23 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о попадании ракеты западной системы ПВО в жилой дом в Киеве

RT: в жилой дом в Киеве попала ракета системы ПВО IRIS-T западного производства

Фото: Telegram-канал «Реальный Киев»

В жилой дом в Киеве 23 ноября попала ракета западного производства. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

В одном из пабликов в социальных сетях появилась фотография, предположительно, с осколком зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T.

«Их Киеву поставляют США и Германия», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы офиса президента Украины Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о поражении нескольких энергетических объектов в ряде регионов страны.

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Варвара Кошечкина
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