Стало известно о попадании ракеты западной системы ПВО в жилой дом в Киеве

RT: в жилой дом в Киеве попала ракета системы ПВО IRIS-T западного производства

В жилой дом в Киеве 23 ноября попала ракета западного производства. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

В одном из пабликов в социальных сетях появилась фотография, предположительно, с осколком зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T.

«Их Киеву поставляют США и Германия», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы офиса президента Украины Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о поражении нескольких энергетических объектов в ряде регионов страны.